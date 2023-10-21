У Криворізькому районі спрацювала ППО
Орієнтовно о 13:14 21 жовтня в Криворізькому районі було чути вибухи.
Про роботу протиповітряної оборони сповістив голова Зеленодольської міської територіальної громади Дмитро Невеселий.
Очільник ОТГ лаконічно написав ППО та поставив поряд символ у вигляді прапора України.
Орієнтовно за десять хвилин до вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах повідомили, що для Дніпропетровської та сусідніх Миколаївської і Херсонської областей є загроза ракетного удару.
Атаки на Кривий Ріг
Російські війська почали атакувати Кривий Ріг ще з вечора 20 жовтня.
Спершу армія РФ вгатила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.
Після обстрілу зазнали пошкоджень три будинки, спалахнула пожежа.
Загинув 60-річний чоловік. Його 57-річна дружина з осколковими пораненнями наразі перебуває у важкому стані в лікарні.
Уночі проти 21 жовтня росіяни повторно атакували Кривий Ріг, але вже не тільки ракетами, а й безпілотниками.
Нічний обстріл спричинив пожежу та руйнування на об’єкті промислової інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Дмитро Невеселий
Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ
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