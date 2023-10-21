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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Криворізькому районі спрацювала ППО

ППО

Орієнтовно о 13:14 21 жовтня в Криворізькому районі було чути вибухи.

Про роботу протиповітряної оборони сповістив голова Зеленодольської міської територіальної громади Дмитро Невеселий.

Очільник ОТГ лаконічно написав ППО та поставив поряд символ у вигляді прапора України.

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Орієнтовно за десять хвилин до вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили, що для Дніпропетровської та сусідніх Миколаївської і Херсонської областей є загроза ракетного удару.

Атаки на Кривий Ріг

Російські війська почали атакувати Кривий Ріг ще з вечора 20 жовтня.

Спершу армія РФ вгатила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.

Після обстрілу зазнали пошкоджень три будинки, спалахнула пожежа.

Загинув 60-річний чоловік. Його 57-річна дружина з осколковими пораненнями наразі перебуває у важкому стані в лікарні.

Уночі проти 21 жовтня росіяни повторно атакували Кривий Ріг, але вже не тільки ракетами, а й безпілотниками.

Нічний обстріл спричинив пожежу та руйнування на об’єкті промислової інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Дмитро Невеселий

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Російська агресія, РФ
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