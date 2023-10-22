Загроза балістики: у Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом підтвердив мер міста Ігор Терехов.

– Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети, – написав міський голова.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Місцеві Telegram-канали також повідомляють, що удар, ймовірно, припав на об’єкти критичної інфраструктури. Однак ця інформація наразі не була підтверджена владою міста.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти до укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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