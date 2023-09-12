Погрожували та вдарили по обличчю: у Польщі пасажири через зауваження напали на українця
У Польщі двоє чоловіків напали на таксиста з України через те, що він попросив поляків не розпивати пиво у салоні автомобіля.
Про це пише польське видання wprost.pl.
Це сталося в ніч проти 9 вересня на вулиці Словацького в Гданську.
У мережі опублікували відео конфлікту, де можна прослідкувати за перебігом подій.
Відомо, що двоє чоловіків у віці 40 і 43 років замовили таксі через додаток біля терміналу аеропорту. За кермом автомобіля перебував молодий українець.
Обережно, відео містить лайку та насильство.
ATAK NA STUDENTA Z UKRAINY
Nasz Ośrodek udziela pomocy ukraińskiemu studentowi, który został zaatakowany, pobity i znieważony.
Jeździ na taksówce, żeby zarobić na studia i utrzymanie.
Wspieraj nasze działania stawiamy takich rasistów przed sądem:https://t.co/ogZjzjGaaT pic.twitter.com/XNJS9vLTbu
— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) September 11, 2023
Все почалося з того, що водій сказав пасажиру, який сидів попереду, що у таксі не можна вживати алкоголь. На що чоловік почав вульгарно ображати водія та висміювати його походження.
– Мало того, що я, к**ва, утримую його, к**ва, і субсидіюю його бізнес, так він ще й каже, що я не можу випити пива. Ну, ти, к**ва, не кажи мені, бо я поляк, що я маю робити в своїй країні, – заявив один із нападників.
Хоча водій намагався зберігати спокій, пасажири ставали дедалі агресивнішими. У якийсь момент чоловік, що сидів ззаду, пригрозив, що “за хвилину захопить цю машину”. Натомість пасажир, який сидів спереду, почав погрожувати водієві побиттям.
Коли таксі зупинилося перед світлофором, один з чоловіків вдарив водія в обличчя. На що постраждалий дістав перцевий балончик і розпилив його в напрямку нападника. Після цього він відкрив двері автомобіля і почав гукати на допомогу. Це налякало нападників.
Поліція вже затримала обох чоловіків. Одного з них затримали у районі Прущ Гданський, іншого, який виявився мешканцем Малопольського воєводства, – в аеропорту Кракова.
Затримані вже заслухали обвинувачення. 40-річний відповідатиме за висловлення кримінальних погроз, нанесення тілесних ушкоджень та образу, а 43-річний – за висловлення кримінальних погроз. Крім того, прокурор застосував до 40-річного зловмисника запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки.
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