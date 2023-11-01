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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Маріуполі в районі Азовсталі пролунав вибух: що відомо

вибух у Маріуполі

У середу 1 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух. 

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, джерело вибуху – російська ППО в районі Азовсталі. 

– Одночасно в Маріупольському порту було увімкнено димове маскування, аналогічне кримському. З ураховуванням перебування в порту судна морського класу – це додає особливої пікантності та цікавинки події. Деталі та наслідки встановлюємо, – написав він. 

Нагадаємо, сьогодні вдень у тимчасово окупованому Севастополі під час повітряної тривоги перекрили Кримський міст, також там було видно димову завісу.

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У Маріуполі в районі Азовсталі пролунав вибух: що відомо

Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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Фото: Петро Андрющенко

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Азовсталь, Вибух, Маріуполь
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