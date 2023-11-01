У Маріуполі в районі Азовсталі пролунав вибух: що відомо

У середу 1 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, джерело вибуху – російська ППО в районі Азовсталі.

– Одночасно в Маріупольському порту було увімкнено димове маскування, аналогічне кримському. З ураховуванням перебування в порту судна морського класу – це додає особливої пікантності та цікавинки події. Деталі та наслідки встановлюємо, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні вдень у тимчасово окупованому Севастополі під час повітряної тривоги перекрили Кримський міст, також там було видно димову завісу.

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Фото: Петро Андрющенко

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