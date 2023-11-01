Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

У середу, 1 листопада, сили протиповітряної оборони збили на Одещині дві керовані авіаракети Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

– Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування Південь над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ракети були випущені із російських літаків тактичної авіації в напрямку Одеського району.

Зараз дивляться

Уночі 1 листопада українська ППО знищила 18 із 20 дронів Shahed-136/131, а також керовану ракету Х-59.

Читайте також
Більше винахідливості, а не драми: експерт про створення ЗСУ гібридних систем ППО
ППО повітряні сили

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
ЗСУ, Одеська область, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що таке РСЗВ і які системи є на озброєнні Росії та України
РСЗО
Вибух у Дніпрі – робота ППО по безпілотнику
дрон бпла
Акцент на Полтавщині, було кілька хвиль дронів – Ігнат розповів про нічну атаку
Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59
Ворог має постійно відчувати “сезон сюрпризів”. Гуменюк про обстановку на Півдні
Наталія Гуменюк
Битва за Авдіївку стала найдорожчою для РФ з початку великої війни – NYT
Місто Авдіївка

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь