Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59
У середу, 1 листопада, сили протиповітряної оборони збили на Одещині дві керовані авіаракети Х-59.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
– Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування Південь над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що ракети були випущені із російських літаків тактичної авіації в напрямку Одеського району.
Уночі 1 листопада українська ППО знищила 18 із 20 дронів Shahed-136/131, а також керовану ракету Х-59.
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