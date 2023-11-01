Летіли на Одеський район. Сили ППО збили дві авіаракети Х-59

У середу, 1 листопада, сили протиповітряної оборони збили на Одещині дві керовані авіаракети Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

– Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування Південь над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ракети були випущені із російських літаків тактичної авіації в напрямку Одеського району.

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Уночі 1 листопада українська ППО знищила 18 із 20 дронів Shahed-136/131, а також керовану ракету Х-59.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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