Нардеп організував схему виїзду для ухилянтів: йому повідомили про підозру

В Україні повідомили про підозру чинному народному депутату, який організував схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон.

За інформацією Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних йому людей у систему Шлях нібито як волонтерів.

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За даними СБУ, частину документів, необхідних для втечі клієнта за кордон України, народний депутат зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради восьмого скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Народному депутату повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Директору залученої громадської організації теж повідомлено про підозру за цією статтею.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Нардепу і директору може загрожувати до семи років ув’язнення. Триває досудове розслідування.

Джерело : СБУ

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