Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині зранку під час повітряної тривоги пролунав вибух. Опівдні – знову вибух.
Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
– Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав він.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, люди не постраждали.
Усі деталі прильоту з’ясовуються.
Нагадаємо, що 31 жовтня над Дніпром та Кривим Рогом наші сили ППО збили два ворожі дрони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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