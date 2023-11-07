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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині зранку під час повітряної тривоги пролунав вибух. Опівдні – знову вибух.

Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав він.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, люди не постраждали.

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Усі деталі прильоту з’ясовуються.

Нагадаємо, що 31 жовтня над Дніпром та Кривим Рогом наші сили ППО збили два ворожі дрони.

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Війна в Україні, Вибух, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії
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Василь Саф’янюк
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