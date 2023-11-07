Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині зранку під час повітряної тривоги пролунав вибух. Опівдні – знову вибух.

Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав він.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, люди не постраждали.

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Усі деталі прильоту з’ясовуються.

Нагадаємо, що 31 жовтня над Дніпром та Кривим Рогом наші сили ППО збили два ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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