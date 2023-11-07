Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно

В городе Кривой Рог Днепропетровской области утром во время воздушной тревоги прогремел взрыв. В полдень – снова взрыв.

Об этом сообщил председатель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену, — написал он.

По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, люди не пострадали.

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Напомним, что 31 октября над Днепром и Кривым Рогом наши силы ПВО сбили два вражеских дрона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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