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Марта Бондаренко, редактор ленты

Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно

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Фото: Getty Images

В городе Кривой Рог Днепропетровской области утром во время воздушной тревоги прогремел взрыв. В полдень – снова взрыв.

Об этом сообщил председатель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену, — написал он.

По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, люди не пострадали.

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Все детали прилета выясняются.

Напомним, что 31 октября над Днепром и Кривым Рогом наши силы ПВО сбили два вражеских дрона.

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Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Кривой Рог, Ракетные удары России
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