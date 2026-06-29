Вночі 29 червня РФ атакувала автозаправну станцію у Полтавському районі.

Атака на Полтавську область: що відомо

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, ворожий БпЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Одна людина травмована. Їй надається уся необхідна допомога.

У ДСНС зазначили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігши поширенню вогню.

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Також зранку ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас через ворожу атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що вдень 28 червня Росія здійснила атаку на АЗС у Харкові, застосувавши ударний безпілотник.

А вночі 28 червня РФ атакувала Дніпропетровщину, внаслідок чого зайнялись три АЗС. Також горіла спортшкола, є поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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