Атака на Полтавщину: горіли АЗС та підприємство, є знеструмлення
- У ніч на 29 червня російський БпЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі, внаслідок чого травмована одна людина.
- Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу на АЗС і не допустили поширення вогню.
- Зранку ще один ворожий БпЛА впав на території підприємства у Миргородському районі, а в Гадяцькій громаді зафіксували часткове знеструмлення.
Вночі 29 червня РФ атакувала автозаправну станцію у Полтавському районі.
Атака на Полтавську область: що відомо
Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, ворожий БпЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Одна людина травмована. Їй надається уся необхідна допомога.
У ДСНС зазначили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігши поширенню вогню.
Також зранку ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. На щастя, ніхто не постраждав.
Водночас через ворожу атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що вдень 28 червня Росія здійснила атаку на АЗС у Харкові, застосувавши ударний безпілотник.
А вночі 28 червня РФ атакувала Дніпропетровщину, внаслідок чого зайнялись три АЗС. Також горіла спортшкола, є поранені.
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