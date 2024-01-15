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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах

Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Фото: ДСНС
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
В Одесской области спасатели нашли четырех подростков, которые заблудились в катакомбах. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Что известно о поисках школьников Как рассказали в ГСЧС накануне вечером, 14 января в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Нерубайское, Одесского района исчезло трое девушек 16, 15 и 12 лет и тринадцатилетний парень. По словам одной из мам, ее ребенок сообщил, что они с друзьями планируют спуститься в катакомбы, после чего связь с детьми отсутствовала. - К поискам привлекались спасатели, представители полиции, общественная организация Поиск и представители Общества Красного креста Украины, - отмечается в сообщении. В течение ночи спасатели и волонтеры обследовали 60 км тоннелей катакомб. Утром дети были найдены. С ними и родными работали психологи ГСЧС.
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
В Одесской области спасатели нашли четырех подростков, которые заблудились в катакомбах. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Что известно о поисках школьников Как рассказали в ГСЧС накануне вечером, 14 января в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Нерубайское, Одесского района исчезло трое девушек 16, 15 и 12 лет и тринадцатилетний парень. По словам одной из мам, ее ребенок сообщил, что они с друзьями планируют спуститься в катакомбы, после чего связь с детьми отсутствовала. - К поискам привлекались спасатели, представители полиции, общественная организация Поиск и представители Общества Красного креста Украины, - отмечается в сообщении. В течение ночи спасатели и волонтеры обследовали 60 км тоннелей катакомб. Утром дети были найдены. С ними и родными работали психологи ГСЧС.
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Фото: ДСНС
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах

На Одещині рятувальники відшукали чотирьох підлітків, які заблукали у катакомбах. 

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про пошуки школярів 

Як розповіли у ДСНС напередодні ввечері, 14 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське, Одеського району зникло троє дівчат 16, 15 та 12 років та тринадцятирічний хлопець.  

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Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби, після чого звʼязок з дітьми був відсутній.

– До пошуків залучали рятувальників, представників поліції, громадську організацію Пошук та представників Товариства Червоного хреста України, – зазначається у повідомленні. 

Протягом ночі рятувальники та волонтери обстежили 60 км тунелів катакомб. 

Уранці дітей було знайдено. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.

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Фото: ДСНС
ДСНС, Одеська область
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