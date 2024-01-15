Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах

На Одещині рятувальники відшукали чотирьох підлітків, які заблукали у катакомбах.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про пошуки школярів

Як розповіли у ДСНС напередодні ввечері, 14 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське, Одеського району зникло троє дівчат 16, 15 та 12 років та тринадцятирічний хлопець.

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Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби, після чого звʼязок з дітьми був відсутній.

– До пошуків залучали рятувальників, представників поліції, громадську організацію Пошук та представників Товариства Червоного хреста України, – зазначається у повідомленні.

Протягом ночі рятувальники та волонтери обстежили 60 км тунелів катакомб.

Уранці дітей було знайдено. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.

Фото : ДСНС

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