Блукали цілу ніч: на Одещині відшукали чотирьох підлітків, які загубилися у катакомбах
На Одещині рятувальники відшукали чотирьох підлітків, які заблукали у катакомбах.
Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Що відомо про пошуки школярів
Як розповіли у ДСНС напередодні ввечері, 14 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське, Одеського району зникло троє дівчат 16, 15 та 12 років та тринадцятирічний хлопець.
Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби, після чого звʼязок з дітьми був відсутній.
– До пошуків залучали рятувальників, представників поліції, громадську організацію Пошук та представників Товариства Червоного хреста України, – зазначається у повідомленні.
Протягом ночі рятувальники та волонтери обстежили 60 км тунелів катакомб.
Уранці дітей було знайдено. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.