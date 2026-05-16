На Закарпатті ексвихователь інтернату хотів продати немовля за $25 тис.
На Закарпатті суд визнав винним 46-річного чоловіка у спробі незаконного вивезення 11-місячного немовляти за кордон та призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Торгівля дитиною: що відомо
За даними відомства, Закарпатська обласна прокуратура довела у суді вину 46-річного чоловіка, який намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика, видаючи це за процедуру усиновлення іноземцями.
За даними слідства, чоловік, який раніше працював вихователем в інтернаті, планував заробити близько $25 тис.
Він домовився з жінкою з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, про передачу дитини для подальшого усиновлення в Іспанії за $5 тис.
— Він двічі зустрічався з потенційною жертвою та під час спілкування фотографував хлопчика, щоб показати його потенційним замовникам, — йдеться у повідомленні.
Також він інструктував її щодо перетину державного кордону та супроводжував до пункту пропуску на Закарпатті.
Правоохоронці затримали його у червні 2023 року безпосередньо на пункті пропуску Малі Селменці під час спроби перетину кордону з дитиною.
Відтоді чоловік перебував під вартою.
Окремо зазначається, що у червні 2025 року його вже було засуджено за інший злочин — привласнення понад ₴6,3 млн державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця.
Нагадаємо, наприкінці квітня на Волині правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у спробі продати власного шестирічного сина за $25 тис.
Її затримали у Луцьку під час отримання грошей.
Жінці оголосили підозру у торгівлі людьми, наразі вона перебуває під вартою, а хлопчика передали під опіку спеціалістів.