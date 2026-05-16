Фінал Євробачення 2026 відбудеться вже у суботу, 16 травня. Українці зможуть дивитися онлайн-трансляцію гранд-фіналу пісенного конкурсу у прямому ефірі о 22:00 за київським часом.

Саме у фіналі визначиться переможець ювілейного музичного змагання, у якому Україну представить Leleka з піснею Ridnym.

Де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2026

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2026 буде доступна на цифрових платформах Суспільне Євробачення:

на YouTube-каналі Євробачення Україна;

на сайті Суспільне Культура;

у спеціальній трансляції із жестовою мовою.

Коли стартує фінал Євробачення 2026

Гранд-фінал Євробачення 2026 розпочнеться 16 травня о 21:00 за центральноєвропейським часом. Для України це 22:00 за Києвом.

За годину до початку шоу для українських глядачів стартує передшоу. Воно розпочнеться о 21:00 за київським часом.

У фіналі виступлять 25 країн — переможці двох півфіналів та учасники, які автоматично потрапили до гранд-фіналу.

Україна у фіналі Євробачення 2026

Leleka пройшла до фіналу за результатами другого півфіналу конкурсу. Наразі букмекери прогнозують 11-те місце у загальній турнірній таблиці.

