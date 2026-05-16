Фінал Євробачення 2026 наживо: онлайн-трансляція для України
Фінал Євробачення 2026 відбудеться вже у суботу, 16 травня. Українці зможуть дивитися онлайн-трансляцію гранд-фіналу пісенного конкурсу у прямому ефірі о 22:00 за київським часом.
Саме у фіналі визначиться переможець ювілейного музичного змагання, у якому Україну представить Leleka з піснею Ridnym.
Де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2026
Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2026 буде доступна на цифрових платформах Суспільне Євробачення:
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- на сайті Суспільне Культура;
- у спеціальній трансляції із жестовою мовою.
Коли стартує фінал Євробачення 2026
Гранд-фінал Євробачення 2026 розпочнеться 16 травня о 21:00 за центральноєвропейським часом. Для України це 22:00 за Києвом.
За годину до початку шоу для українських глядачів стартує передшоу. Воно розпочнеться о 21:00 за київським часом.
У фіналі виступлять 25 країн — переможці двох півфіналів та учасники, які автоматично потрапили до гранд-фіналу.
Україна у фіналі Євробачення 2026
Leleka пройшла до фіналу за результатами другого півфіналу конкурсу. Наразі букмекери прогнозують 11-те місце у загальній турнірній таблиці.