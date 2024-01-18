Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Сумщині пролунали вибухи – знищено два БпЛА
У небі над Сумщиною пролунали вибухи, там наша ППО знищила два БпЛА.
Про це повідомила Сумська ОВА.
– У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу Шахед. Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.
Всього, у підсумку – чотири знищених російських “стерв’ятника”.
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Нагадаємо, що уранці 13 січня російські війська завдали ракетного удару по Шостці Сумської області, внаслідок чого було поранено жінку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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