На Сумщині пролунали вибухи – знищено два БпЛА

У небі над Сумщиною пролунали вибухи, там наша ППО знищила два БпЛА.

Про це повідомила Сумська ОВА.

– У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу Шахед. Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.

Всього, у підсумку – чотири знищених російських “стерв’ятника”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що уранці 13 січня російські війська завдали ракетного удару по Шостці Сумської області, внаслідок чого було поранено жінку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.