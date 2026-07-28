Двох військовослужбовців медичної роти полку Скеля підозрюють у побитті та незаконному утриманні двох побратимів на Кіровоградщині.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Побиття військових полку Скеля на Кіровоградщині

За даними слідства, у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення режиму та направили до медичної частини підрозділу.

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Після цього фігуранти справи вирішили самостійно їх “покарати” за порушення дисципліни, зазначають у відомстві.

За версією ДБР, вони завдали побратимам численних ударів, після чого зачинили в господарській будівлі, де продовжили знущання.

Один із потерпілих знепритомнів. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого військовослужбовця, за даними слідства, незаконно утримували ще майже добу. Пізніше його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Наразі обох військовослужбовців затримали.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) та ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в липні ДБР оприлюднило перші результати розслідування щодо можливих випадків насильства у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Тоді правоохоронці повідомили про затримання військовослужбовця, якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника.

Після цього слідчі заявили, що продовжують перевіряти інші можливі факти фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку.

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