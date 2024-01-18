На Сумщине прогремели взрывы — уничтожены два БпЛА

В небе над Сумской областью прогремели взрывы, там наша ПВО уничтожила два БпЛА.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

— В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожено два вражеских БпЛА типа Шахед. Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! — говорится в сообщении.

Всего, в итоге — четыре уничтоженных российских “стервятника”.

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Напомним, что утром 13 января российские войска нанесли ракетный удар по Шостке Сумской области, в результате чего была ранена женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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