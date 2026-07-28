Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться 28 липня о 16:30 за київським часом.

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться без журналістів.

Зустріч Зеленського з Трампом

– О 09:30 (16:30 за київським часом, – Ред.) зустріч із президентом Трампом, справді без ЗМІ. Очікуємо лише фото звідти, – сказав Никифоров журналістам.

Надалі Зеленський зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

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Вже о 12:30 за Вашингтоном (19:30 за Києвом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Крім цього, о 18:00 за місцевим часом (близько 01:00 за Києвом) президент України зустрінеться із сенаторами – співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами США.

Вранці 28 липня Зеленський прибув із офіційним візитом до США. Повідомлялося, що у Вашингтоні він планує провести зустрічі з Трампом, його командою та іншими американськими посадовцями.

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