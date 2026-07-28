Угорщина створила агентство для розслідування корупції за часів Орбана
- В Угорщині створили Національне агентство з повернення активів.
- Агентство займатиметься поверненням незаконно привласнених державних коштів за 16 років правління Віктора Орбана.
Угорщина створила нове агентство, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління Віктора Орбана.
Про це пише Bloomberg.
В Угорщині створили агентство для повернення розтрачених коштів
У вівторок, 28 липня, депутати схвалили створення Національного агентства з повернення активів, виконавши одну з ключових антикорупційних обіцянок прем’єр-міністра Петера Мадяра після його переконливої перемоги на виборах у квітні.
Агентство стане ключовим елементом зусиль нового уряду, спрямованих на притягнення до відповідальності колишніх посадовців часів правління Орбана.
За цей період Угорщина опустилася на останнє місце серед країн Європейського Союзу в щорічному Індексі сприйняття корупції від Transparency International, що спонукало ЄС призупинити виділення мільярдів євро фінансування через занепокоєння щодо корупції.
На відміну від антикорупційних органів в інших країнах Європи, новий угорський орган поєднує повноваження, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та юристами, що ведуть цивільні справи.
Серед його найширших повноважень – право перебирати на себе розслідування корупційних справ, які ведуть інші органи, отримувати доступ до конфіденційної фінансової інформації та накладати штрафи до 5 млрд форинтів ($16 млн) за перешкоджання розслідуванням.
Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, висувати обвинувачення підозрюваним, подавати цивільні позови для повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, які підозрюються у володінні державними активами, отриманими незаконним шляхом.
За останнє десятиліття правління націоналістичного лідера Орбана численні конгломерати, очолювані його союзниками, фактично виникли з нізвідки, часто перетворюючись на одні з найбільших компаній Угорщини в таких сферах, як банківська справа, енергетика, будівництво та туризм.
Мадяр порівняв зусилля свого уряду зі звільнення Угорщини від впливу Орбана з боротьбою Італії за позбавлення від мафії.
Нагадаємо, в червні прем’єр-міністр Угорщини доручив невідкладно розпочати внутрішнє розслідування через інцидент із так званим золотим конвоєм, під час якого були зупинені автомобілі Ощадбанку, що перевозили гроші та цінності.