Обстріл Одеси та Ізмаїла Шахедами: поранено чотирьох працівників припортових підприємств

Вибухи в Одесі та області під час обстрілу дронами Шахед вночі проти 10 лютого лунали понад п’ять із половиною годин.

Поранень дістали четверо людей.

Усе, що відомо про нічний обстріл Одещини ударними безпілотниками Shahed-136/131, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Обстріл Одеси та області дронами: три хвилі атак

Обстріл Одеси та області дронами-камікадзе вночі проти 10 лютого відбувався трьома хвилями.

Перша та третя тривали півтори години, друга – дві з половиною.

Під час першої хвилі під ударом була Одеса. Усі дев’ять запущених росіянами безпілотників знищили сили протиповітряної оборони.

Під час другої та третьої хвиль ціллю ворога була припортова інфраструктура Подунав’я.

Цього разу сили ППО знищили 12 дронів.

Обстріл Одеси дронами: руйнування та постраждалі

Уламками одного з дев’яти збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури.

Осколкове поранення дістав один із працівників підприємства.

Чоловіка госпіталізовано.

Обстріл Подунав’я дронами: руйнування в Ізмаїлі та постраждалі

На території Подунав’я під ударом під час обстрілу перебувала припортова інфраструктура.

Постраждали троє співробітників припортових підприємств. Як уточнили в Силах оборони Півдня України, поранень дістали водії-далекобійники.

У них діагностували численні осколкові поранення та мінно-вибухові травми.

Усі вони перебувають у лікарні. Один із чоловіків – у важкому стані.

Ударом по цивільній інфраструктурі Ізмаїла понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів.

Пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки.

У кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району уламки збитого дрона, падаючи, спричинили пожежу в приватному будинку та гаражі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Кіпер, Сили оборони Півдня України

Фото: ОК Південь

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