Шахраї ошукали українців на 45 млн грн: поліцейські викрили злочинну схему продажі дронів

Злочинне угруповання під приводом продажу дронів для ЗСУ ошукало українців більш ніж 45 млн грн.

Про викриття та ліквідацію шахраїв повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

– Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БпЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 млн грн. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим, – повідомляють відомства.

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Зазначається, що трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Оборудка із продажем дронів

За даними слідства, підозрювані організували схему заволодіння коштами українців під час купівлі безпілотників. Вони створювали видимість здійснення реальної господарської діяльності з постачання квадрокоптерів, пропонуючи їх за ціною, нижчою від ринкової на 20-30%. Проте оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи-підприємця.

– В подальшому ці гроші перераховувались не за призначенням. Після отримання коштів та спливу певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай, – інформує Офіс генпрокурора.

Потерпілими від такої схеми переважно стали волонтери, військовослужбовці та представники громадських і благодійних організацій, які бажали закупити квадрокоптери та передати їх до різних підрозділів ЗСУ.

У Нацполіції повідомляють, що організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 Starlink, а у період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. За цими провадженнями у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті.

Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі правоохоронці вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

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