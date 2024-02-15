Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету

15 лютого в Івано-Франківській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Оновлено о 09:02. Сили протиповітряної оборони знищили на території регіону ракету.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого

Вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого стали наслідком роботи сил ППО.

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Джерело: Світлана Онищук

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