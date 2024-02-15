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Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету

Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Фото: Getty Images

15 лютого в Івано-Франківській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Оновлено о 09:02. Сили протиповітряної оборони знищили на території регіону ракету.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого

Вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого стали наслідком роботи сил ППО.

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Оборонці неба ворожу ціль знищили.

Уламки ракети, падаючи, спричинили незначне займання покрівель господарських будівель.

Рятувальники пожежу оперативно ліквідували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Світлана Онищук

Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Вибух, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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