Поліція затримала чоловіка, який під приводом допомоги в інвестиціях у криптовалюту ошукав доньку загиблого військовослужбовця ЗСУ на суму близько 700 тис. грн.

Зловмисник отримав доступ до її банківських даних і виводив кошти через низку фінансових операцій.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Шахраї ошукали доньку загиблого військового: що відомо

За даними слідства, потерпіла познайомилася з чоловіком через Telegram-бот для знайомств.

Він видав себе за спеціаліста з криптовалют і запропонував їй інвестиційну допомогу для отримання прибутку.

Під час тривалого спілкування шахрай поступово увійшов у довіру до дівчини та застосував методи соціальної інженерії.

Він переконав її передати дані банківської картки, а також логін і пароль до онлайн-банкінгу.

Отримавши доступ до рахунків, зловмисник протягом кількох днів здійснив низку несанкціонованих операцій.

Кошти він переводив на рахунки підставних осіб, знімав готівку через банкомати та каси торговельних закладів у Києві, а також частково конвертував їх у криптовалюту.

Як встановили правоохоронці, значна частина викрадених грошей була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

— Під час досудового розслідування кіберполіцейські зафіксували цифрові докази, зокрема листування, голосові повідомлення, банківські операції, IP-адреси та рух коштів до криптогаманців, — йдеться у повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, внаслідок якої постраждав колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко.

Зловмисники діяли під виглядом співробітників СБУ та поліції й, використовуючи методи психологічного тиску та фальшиві документи, змусили пенсіонера передати їм значні суми коштів.

Аферисти переконали 79-річного чоловіка, що проти нього нібито відкрито кримінальне провадження через сприяння закупівлі дронів для РФ. Для переконливості вони надсилали підроблені повістки та проводили слідчі дії у форматі відеозв’язку.

Під впливом шахраїв потерпілий погодився продемонструвати свої заощадження, а згодом передав частину коштів особисто одному з фігурантів. Загалом він віддав понад 7 млн грн у різній валюті.

Отримані долари та євро зловмисники перевели на криптовалютні рахунки організатора схеми, а інші кошти частково залишили собі як винагороду, не змігши обміняти решту іноземної валюти.

Їх підозрюють у пособництві в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

