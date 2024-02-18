Авіаудари по Куп’янську 17 лютого: з-під завалів дістали ще одного загиблого, є постраждалі

17 лютого російські війська завдали авіаційних ударів по Куп’янську, що на Харківщині. 18 лютого з-під завалів дістали ще одного загиблого.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Вчора знайшли тіло жінки, а сьогодні зранку – чоловіка. Таким чином, кількість загиблих від російського удару зросла до двох, ще п’ятеро людей дістали поранень.

Зараз дивляться

Окупанти скинули на Куп’янськ близько 18 керованих авіабомб.

Авіаудари по Куп’янську 17 лютого

Спершу ворог завдав авіаударів по Куп’янську о другій ночі 17 лютого. Поранення дістали 75-річний чоловік та 71-річна жінка.

Під час нічних авіаударів по Куп’янську 17 лютого зруйновано стіни та покрівлю приватного будинку. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі.

Близько 13:20 17 лютого авіаударом по Куп’янську було зруйновано двоповерховий будинок на два під’їзди, а також пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків.

З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблої жінки. Їй було 55 років. Також відомо про пʼятьох поранених людей: трьох жінок та двох чоловіків. Одна з них, 69-річна постраждала, опинившись під завалами, зламала кінцівку.

Увечері 17 лютого російські війська завдали ще трьох ударів керованими авіабомбами по одному з комунальних підприємств Куп’янська. За даними ОВА, під завалами можуть перебувати люди.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Олег Синєгубов

Фото: Харківська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.