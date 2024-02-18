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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Авіаудари по Куп’янську 17 лютого: з-під завалів дістали ще одного загиблого, є постраждалі

Обстріл Куп’янська
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Куп’янська
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Куп’янська
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Куп’янська
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Куп’янська
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Куп’янська
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріл Куп’янська
Обстріл Куп’янська
Обстріл Куп’янська
Обстріл Куп’янська
Обстріл Куп’янська
Обстріл Куп’янська

17 лютого російські війська завдали авіаційних ударів по Куп’янську, що на Харківщині. 18 лютого з-під завалів дістали ще одного загиблого.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Вчора знайшли тіло жінки, а сьогодні зранку – чоловіка. Таким чином, кількість загиблих від російського удару зросла до двох, ще п’ятеро людей дістали поранень.

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Окупанти скинули на Куп’янськ близько 18 керованих авіабомб.

Авіаудари по Куп’янську 17 лютого

Спершу ворог завдав авіаударів по Куп’янську о другій ночі 17 лютого. Поранення дістали 75-річний чоловік та 71-річна жінка.

Під час нічних авіаударів по Куп’янську 17 лютого зруйновано стіни та покрівлю приватного будинку. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі.

Близько 13:20 17 лютого авіаударом по Куп’янську було зруйновано двоповерховий будинок на два під’їзди, а також пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків.

З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблої жінки. Їй було 55 років. Також відомо про пʼятьох поранених людей: трьох жінок та двох чоловіків. Одна з них, 69-річна постраждала, опинившись під завалами, зламала кінцівку.

Увечері 17 лютого російські війська завдали ще трьох ударів керованими авіабомбами по одному з комунальних підприємств Куп’янська. За даними ОВА, під завалами можуть перебувати люди.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Олег Синєгубов

Фото: Харківська обласна прокуратура

Авіаудари, Війна в Україні, Куп'янськ, Харківська область
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Авіаудари по Куп’янську 17 лютого: з-під завалів дістали ще одного загиблого, є постраждалі

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