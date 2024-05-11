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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У ДТП під Вінницею загинули троє поліцейських

Смертельна ДТП під Вінницею
Фото: Нацполіція

На обʼїзній дорозі Вінниці 11 травня близько 12:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків, у якій загинули три особи, ще чотирьох госпіталізовано.

Смертельна ДТП під Вінницею: що відомо

Усі загиблі внаслідок зіткнення автомобілів – троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади. Ще одного поліцейського госпіталізували до лікарні.

Вони перебували поза службою і саме поверталися з навчання.

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Смертельна ДТП під Вінницею

Фото: Нацполіція

Водій другого авто – Toyota Tundra – його дружина та їхня неповнолітня дитина також госпіталізовані. Медики кажуть, що загрози їхньому життю немає.

А третя автівка дістала механічні пошкодження.

На місці ДТП тривають слідчі дії, її причини та обставини встановлюються.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Джерело: Нацполіція
Вінницька область, Вінниця, ДТП, поліцейські
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