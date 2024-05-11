У ДТП під Вінницею загинули троє поліцейських
На обʼїзній дорозі Вінниці 11 травня близько 12:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків, у якій загинули три особи, ще чотирьох госпіталізовано.
Смертельна ДТП під Вінницею: що відомо
Усі загиблі внаслідок зіткнення автомобілів – троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади. Ще одного поліцейського госпіталізували до лікарні.
Вони перебували поза службою і саме поверталися з навчання.
Водій другого авто – Toyota Tundra – його дружина та їхня неповнолітня дитина також госпіталізовані. Медики кажуть, що загрози їхньому життю немає.
А третя автівка дістала механічні пошкодження.
На місці ДТП тривають слідчі дії, її причини та обставини встановлюються.
Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).