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Відкривав штучні справи проти ухилянтів: на Рівненщині ДБР викрило поліцейського

ДБР викрило поліцейського на схемі для ухилянтів
Фото: ДБР

У Дубенському районі Рівненської області співробітники ДБР викрили поліцейського на організації схеми уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку. Його затримали 10 травня після одержання частини хабаря.

Як діяла схема для ухилянтів

Схема працювала із березня 2024 року. Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження за якоюсь не надто тяжкою статтею.

Далі так званий фігурант повністю визнавав провину та, з огляду на щире каяття, отримував 1-2 роки умовного терміну.

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Відповідно, на час слідства та відбування покарання призов на військову службу не здійснювався.

За такий “пакет послуг” поліцейський брав орієнтовно 100 тис. грн.

Якщо ж ухилянт уже перебував у розшуку призовників, виключення із системи коштувало додатково ще 6 500 грн.

ДБР викрило поліцейського на схемі для ухилянтів

Фото: ДБР

За даними ДБР, поліцейський співпрацював із старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видавання повісток.

Представник влади знайомив потенційних “клієнтів” із правоохоронцем, а за це отримував свою частку.

Встановлено щонайменше 5 “успішних” угод, які вдалося провернути зловмисникам.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення цьому посадовцю про підозру. Встановлюється повне коло осіб, що могли бути причетними до злочину.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, Мобілізація, поліцейський, Призов, Рівненська область
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