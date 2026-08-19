Правоохоронні органи Угорщини закрили справу проти інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у межах справи про так званий золотий конвой.

Про це у повідомив адвокат Ощадбанку Лорант Горват.

В Угорщині закрили справу проти інкасаторів Ощедбанку

Угорські правоохоронці встановили, що інкасатори Ощадбанку не були причетні до відмивання коштів. Справу закрили через відсутність складу злочину.

Зараз дивляться

17 червня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що наказав негайно провести внутрішнє розслідування щодо так званого золотого конвою.

Йдеться про операцію, яка відбулася у березні. Тоді в Угорщині зупинили українські броньовані автомобілі Ощадбанку, що перевозили готівку та золото.

Сибіга про закриття справи проти інкасаторів Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення угорських правоохоронців закрити справу щодо Ощадбанку.

– Це кінець брехні Віктора Орбана, який можна було передбачити. І водночас попередження всім іншим: ставка на антиукраїнську риторику заради внутрішньої вигоди приносить лише політичну поразку та ганьбу, – наголосив міністр.

Сибіга заявив, що всі, хто “причетний до фабрикації цього фарсу та незаконного затримання наших людей і державного майна, повинен бути притягнутий до відповідальності”.

Нагадаємо, 5 березня Ощадбанк повідомив, що два автомобілі його інкасаторської служби із сімома працівниками “були безпідставно затримані” в Угорщині. У транспорті перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кілограмів золота.

Податкова та митна служби Угорщини заявили, що сімох українців затримали через підозру у відмиванні грошей. Операцію там назвали Українським золотим конвоєм.

Ощадбанк заявив, що вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.

Увечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників Ощадбанку.

12 березня банку повернули два затримані інкасаторські автомобілі – спочатку без грошей і цінностей. Автомобілі повернули вже після зміни влади в Угорщині.

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