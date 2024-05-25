РФ завдала удару по ТЦ у Харкові: є загиблі, постраждалі, багато людей зникли безвісти

У Харківській области декілька разів за день пролунали вибухи. Вперше гучно було близько 10:40, за годину після цього під обстрілом опинився обласний центр. І приблизно о 16:00 знову російські війська завдали ударів по місту – приліт стався по будівельному гіпермаркету.

Також вибух пролунав приблизно о сьомій годині вечора – попередньо під обстрілом опинився район щільної житлової забудови. Наразі відомо про двох постраждалих після прильоту в центральну частину міста.

Ще один пролунав згодом, під обстрілом РФ опинився центральний район міста.

Зараз дивляться

– Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання, — прокоментував удар РФ по центру міський голова Ігор Терехов.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару по центру вже 14 постраждалих.

Вибухи під Харковом 25 травня та влучання у ТЦ: що відомо

Близько 16:00, як повідомив міський голова Ігор Терехов, що зафіксовано приліт по торговому центру.

– Попередньо – влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих, та вона потребує уточнення, – зазначив він.

Крім того, Ігор Терехов проінформував, що вже відомо про чотирьох загиблих.

-Велика кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи з усього, удару завдано саме по торговельному центру, де перебувало багато людей – це чистий тероризм, – додав він.

Зі свого боку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що два російських КАБи влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові, там виникла пожежа на 15 тис. кв. м. Кількість постраждалих зросла до 38 людей, а четверо зникли безвісти.

Ігор Терехов повідомив, що за інформацією від керівництва магазину, на момент удару у приміщенні могло бути близько 200 людей. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Після цього Росія знову завдала удару по Харкову.

– Ще один удар щойно припав по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється, – пише Терехов у Telegram.

Як зазначив мер, снаряд, яким росіяни ударили по Центральному парку Харкова, не розірвався, його розміновують.

– Після того, як було влучання в ТЦ, було влучання в центральний парк. На щастя, ця ракета не розірвалася. Там ніхто не постраждав. Зараз співробітники ДСНС розміновують цей снаряд, – сказав Терехов в ефірі телемарафону.

Перед цим, близько 11:00 ранку, коли в області теж було голосно, мер Ігор Терехов повідомляв, що вибухи пролунали під Харковом, а не в самому обласному центрі.

За його словами, йшлося про дуже близьке передмістя.

Там, зауважує мер Харкова, російські окупанти завдали двох ударів керованими авіабомбами (КАБами).

За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під обстріл потрапив населений пункт Харківського району.

Поранення дістав цивільний чоловік.

Нагадаємо, що вибухи в Харкові та районі гриміли й після опівночі 25 травня.

Два удари припали по обласному центру, ще два – по району.

У Харкові одним з ударів зруйновано майстерню ліцею та, частково, основну будівлю навчального закладу.

Крім того, знищено 31 автомобіль, вибито шибки в кількох багатоповерхівках, пошкоджено супермаркет.

Інше влучання зафіксовано в промисловій зоні.

У Харківському районі два влучання припали по відкритій місцевості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.