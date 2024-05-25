Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Харкові 25 травня: РФ вгатила ракетами С-300 по ліцею та промисловій зоні
Вибухи в Харкові та районі 25 травня прогриміли о пів на першу ночі.
Оновлено о 07:47.
Вибухи в Харкові та районі 25 травня: що відомо
Після вибухів у Харкові та районі 25 травня речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що ворог завдав чотирьох ударів.
За попередніми даними, це були балістичні ракети типу С-300.
У Харкові удари прийшлись по Слобідському району.
Одним влучанням зруйновано майстерню ліцею та частково – основну будівлю навчального закладу.
Крім того, знищено 31 автомобіль, вибито шибки в кількох багатоповерхівках навколо.
Постраждав і супермаркет поблизу.
Ще одне влучання зафіксовано в промисловій зоні.
Інформація про загиблих та поранених не надходила.
У Харківському районі два влучання прийшлись по відкритій місцевості. Травмованих, на щастя, немає.
На місці працюють прокурори та слідчі поліції.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.