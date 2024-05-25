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Вибухи в Харкові 25 травня: РФ вгатила ракетами С-300 по ліцею та промисловій зоні

Вибухи в Харкові 25 травня 2024 року: що відомо
Фото: Depositphotos

Вибухи в Харкові та районі 25 травня прогриміли о пів на першу ночі.

Оновлено о 07:47. 

Вибухи в Харкові та районі 25 травня: що відомо

Після вибухів у Харкові та районі 25 травня речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що ворог завдав чотирьох ударів.

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За попередніми даними, це були балістичні ракети типу С-300.

У Харкові удари прийшлись по Слобідському району.

Одним влучанням зруйновано майстерню ліцею та частково – основну будівлю навчального закладу.

Крім того, знищено 31 автомобіль, вибито шибки в кількох багатоповерхівках навколо.

Постраждав і супермаркет поблизу.

Ще одне влучання зафіксовано в промисловій зоні.

Інформація про загиблих та поранених не надходила.

У Харківському районі два влучання прийшлись по відкритій місцевості. Травмованих, на щастя, немає.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Ігор Терехов, Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Харків, Харківська область
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