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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зранку росіяни обстріляли околиці Херсона: загинув чоловік, поранено жінку

Обстріл Херсона сьогодні: що відомо про атаку РФ 31 липня 2024
Фото: Нацполіція

Під ранок російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона. Загинула людина.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Обстріл Херсона 31 липня

За його словами, фатальних травм зазнав 68-річний чоловік. Його тіло із-під завалів власного будинку дістали рятувальники.

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У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми через удар ворожого дрону. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.

У прокуратурі Херсонської області розповіли, що окупанти вдарили по місту близько 05:20. За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

Обстріл Херсона сьогодні: що відомо про атаку РФ 31 липня 2024

Прокуратура Херсонської області

Обстріл Херсонщини

Минулої доби окупаційні війська вісім разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Влучання зафіксовані в Херсоні та Комишанах. Внаслідок російських ударів по громаді загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранень середнього ступеня тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
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