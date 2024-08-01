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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Київській області 1 серпня: у лікарні з пораненнями двоє людей

Вибухи в Київській області 1 серпня 2024
Фото: Нацполіція

Під час вибухів у Київській області 1 серпня постраждали дві людини.

Про наслідки атаки дронів повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Вибухи в Київській області 1 серпня: що відомо

Вибухи в Київській області 1 серпня лунали орієнтовно о пів на четверту ранку.

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У цей час протиповітряна оборона саме знищувала запущені росіянами ударні безпілотники.

Оборонці неба, наголошує Руслан Кравченко, усі ворожі цілі знищили.

Однак уламки БпЛА спричинили руйнування двох приватних будинків в одному з населених пунктів області.

В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Наразі на місцях падіння уламків наслідки нічної атаки РФ фіксують оперативні групи.

До столичної лікарні госпіталізували поранених чоловіка та дружину.

Медики надають постраждалому подружжю всю необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Київська ОВА, поліція Київщини

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Київська область
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