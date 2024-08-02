Вибухи у Криму 2 серпня: повідомляють про приліт у районі судноремонтного заводу

Вибухи у Криму 2 серпня завершились прильотом у районі 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту, що розташований у севастопольській Кілен-бухті.

Вибухи у Криму 2 серпня: що відомо

Вибухи у Криму 2 серпня почали гриміти орієнтовно о пів на другу ночі.

Зараз дивляться

За свідченнями місцевих, гучно було від Севастополя до Балаклави.

Чули “бавовну” також у Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Після перших вибухів окупанти підняли літаки з аеропорту Бельбек.

Тим часом очевидці з Севастополя зазначили, що над містом здіймається дим, та повідомили про приліт у районі 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту, що в севастопольській Кілен-бухті.

Вибухи у Криму 2 серпня: заяви окупантів

Після перших вибухів у Криму 2 серпня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона.

За десять хвилин Развожаєв повідомив навіть про перші нібито збиті повітряні цілі.

Уламки ліквідованих дронів та ракет буцімто впали на вулицях Севастополя.

Зокрема, переконує Развожаєв, на дорогу впали “суббоєприпаси від збитої ракети ATACMS”.

Дві вулиці навіть перекрили орієнтовно до 12:00 2 серпня, щоб зібрати всі вибухонебезпечні предмети.

Крім того, вирішили евакуювати людей з однієї з дев’ятиповерхівок, щоб прибрати частину ракети, яка нібито пробила дах та застрягла на технічному поверсі будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 891-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.