Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Обстріл Харкова 26 квітня: у 14-річного хлопця – гостра реакція на стрес

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Вранці 26 квітня РФ обстріляла Харків, використавши ударні БпЛА. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Обстріл Харкова 26 квітня: наслідки атаки дронів

Сьогодні близько 06:00 російські дрони вдарили по Шевченківському району Харкова.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано влучання у проїжджу частину. Пошкоджено скління у багатоповерхівках.

Зараз дивляться

– Внаслідок обстрілу Харкова постраждав 14-річний хлопець, діставши гостру реакцію на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу, – уточнив він.

Також, за його словами, вранці окупанти обстріляли Куп’янськ, де спалахнула господарча споруда, пошкоджено будинок і гараж.

А в селі Піски-Радьківські Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.

Крім того, за даними обласної поліції, вранці через влучання БпЛА у Харківському районі сталася пожежа на складських приміщеннях. Постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізовано до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Нічна атака на Камʼянське: дрон влучив у багатоповерхівку, є загиблий і поранені
Нічна атака на Камʼянське

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, обстріл, Російська агресія, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь