Обстріл Харкова 26 квітня: у 14-річного хлопця – гостра реакція на стрес

Вранці 26 квітня РФ обстріляла Харків, використавши ударні БпЛА. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Обстріл Харкова 26 квітня: наслідки атаки дронів

Сьогодні близько 06:00 російські дрони вдарили по Шевченківському району Харкова.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано влучання у проїжджу частину. Пошкоджено скління у багатоповерхівках.

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– Внаслідок обстрілу Харкова постраждав 14-річний хлопець, діставши гостру реакцію на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу, – уточнив він.

Також, за його словами, вранці окупанти обстріляли Куп’янськ, де спалахнула господарча споруда, пошкоджено будинок і гараж.

А в селі Піски-Радьківські Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.

Крім того, за даними обласної поліції, вранці через влучання БпЛА у Харківському районі сталася пожежа на складських приміщеннях. Постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізовано до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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