В Україні статус учасника бойових дій можуть отримати ті, хто брав безпосередню участь в обороні України, але не вступив до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів. Як отримати статус УБД для добровольців та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Хто ухвалює рішення про надання статусу УБД добровольцям

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, рішення про надання статусу учасника бойових дій ухвалюється міжвідомчою комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади. Підставою для надання статусу учасника бойових дій є довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів.

Що робити, якщо не дають довідку

У разі відсутності довідки потрібна заява не менше трьох свідків, одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів.

Зараз дивляться

Що робити, якщо доброволець отримав поранення

Особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження зі зброєю, самокалічення), потрібна підстава у вигляді свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків, які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, про період безпосередньої участі осіб у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі у здійсненні таких заходів.

До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, підпис на яких засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни та які мають документальне підтвердження своєї участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за період, за який вони свідчать.

Закон, який дає право на отримання такого статусу: Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Як отримати статус УБД добровольцям: покрокова інструкція

Подайте на ім’я свого керівництва рапорт стосовно надання комплекту документів, які є підставою для надання статусу УБД (довідки). Керівництво через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) організовує оформлення та видання документів: довідки про безпосередню участь у бойових заходах, один із документів: витягу (копії) бойових донесень з журналів бойових дій, з вахтових журналів; копій польотних листів, матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. Також можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань. Для тих, хто перебував у полоні або в заручниках – матеріали службових розслідувань за фактом потрапляння в полон або в заручники. Після отримання необхідних документів треба звернутись до Комісії з питань розгляду матеріалів про надання статусу УБД.

На розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій ви маєте подати такі документи:

рапорт (заяву) щодо розгляду документів на Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

документи, зазначені вище;

згоду на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видання паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій утворюються у:

Міністерстві оборони України;

Генштабі ЗСУ;

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

В/Ч А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617;

Командуваннях ПС ЗСУ, ВМС ЗСУ та СВ ЗСУ;

ОК Північ, Південь, Схід та Захід.

Що робити далі

Комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій зобов’язана у місячний строк з дня отримання усіх вищеперерахованих документів інформувати вас про ухвалене рішення та роз’яснити порядок отримання посвідчення УБД.

У випадку відмови Комісії у визнанні військовослужбовця УБД таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Статус УБД для військових: які правила оформлення змінює уряд

Кабінет Міністрів України оновив правила надання статусу учасника бойових дій (УБД). Рішення стосується військовослужбовців, які захищали Україну в різні періоди, уже мають статус УБД за однією підставою, а після початку повномасштабної війни знову долучилися до оборони країни.

Раніше наявність посвідчення, оформленого за попередню участь у бойових діях або виконання спеціальних завдань, могла створювати труднощі під час отримання статусу за новою підставою. Через правові неузгодженості частина захисників не могла належним чином підтвердити участь у відсічі російської агресії після 24 лютого 2022 року.

Хто зможе оформити статус УБД за новими правилами

Зміни охоплюють військових, які мають право на статус учасника бойових дій відповідно до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Йдеться про різні періоди служби та види завдань, зокрема:

виконання військових обов’язків за межами України, участь у розмінуванні та спеціальних операціях;

участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької й Луганської областей;

виконання завдань із захисту України після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року;

участь у русі опору та інші передбачені законом форми залучення до захисту держави.

Що зміниться в процедурі оформлення

Попередній статус більше не перешкоджатиме оформленню за іншою підставою. Військові зможуть отримати статус УБД за участь у захисті України після 24 лютого 2022 року за загальною процедурою, навіть якщо вже мають такий статус за іншими положеннями закону.

Для підтвердження кількох підстав не знадобляться окремі посвідчення. Якщо людина має право на статус за кількома підставами, їй видадуть одне паперове посвідчення на вибір. Інші підстави підтверджуватимуться витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Процедури узгодять із використанням електронних реєстрів. Оновлення передбачають приведення правил у відповідність до чинних механізмів оформлення статусу, зокрема з урахуванням можливості його автоматичного надання.

Ухвалені рішення не позбавляють військових і ветеранів передбачених законом соціальних гарантій. Право на пільги, виплати та допомогу зберігається.

За інформацією, оприлюдненою щодо змін, скористатися новим порядком зможуть близько тисячі військовослужбовців, які раніше не могли оформити статус УБД за участь у відсічі повномасштабної агресії через наявність статусу за іншою підставою.

Військовим і ветеранам, які отримали відмову або не змогли подати документи через уже оформлений статус, варто стежити за офіційним опублікуванням змін і набранням ними чинності. Після цього можна буде звернутися до уповноважених органів відповідно до оновленої процедури.

Також варто зберігати документи, що підтверджують безпосередню участь у бойових діях: довідки, накази та інші матеріали, необхідні для оформлення статусу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.