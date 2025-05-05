У Нідерландах кинули димову шашку в Туска і Схофа
У Вагенінгені невідомі кинули димову шашку в прем’єр-міністрів Нідерландів Діка Схофа і Польщі Дональда Туска.
Невідомі кинули димову шашку в прем’єрів Нідерландів і Польщі
Як повідомляє NOS, димову шашку на сцену кинули під час заходу з нагоди річниці визволення Нідерландів від німецької окупації.
На кадрах, які почали поширювати у соціальних мережах, можна побачити, що Дональда Туска та Діка Схофа одразу після цього вивели зі сцени охоронці.
Стверджується, що димову шашку кинули після промови прем’єр-міністра Польщі.
Іноземні журналісти повідомили, що перед інцидентом, коли виступав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, невідомі особи з натовпу нібито вигукували пропалестинські гасла.
Як повідомляють кореспонденти, на місці події у нідерландському Вагенінгені затримали кількох людей.