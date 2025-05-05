У Нідерландах кинули димову шашку в Туска і Схофа

У Вагенінгені невідомі кинули димову шашку в прем’єр-міністрів Нідерландів Діка Схофа і Польщі Дональда Туска.

Невідомі кинули димову шашку в прем’єрів Нідерландів і Польщі

Як повідомляє NOS, димову шашку на сцену кинули під час заходу з нагоди річниці визволення Нідерландів від німецької окупації.

На кадрах, які почали поширювати у соціальних мережах, можна побачити, що Дональда Туска та Діка Схофа одразу після цього вивели зі сцени охоронці.

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Стверджується, що димову шашку кинули після промови прем’єр-міністра Польщі.

Іноземні журналісти повідомили, що перед інцидентом, коли виступав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, невідомі особи з натовпу нібито вигукували пропалестинські гасла.

Як повідомляють кореспонденти, на місці події у нідерландському Вагенінгені затримали кількох людей.

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