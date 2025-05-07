Сили ППО над Україною збили два Іскандери та 81 ударний дрон

З вечора 6 травня до 13:30 7 травня Росія атакувала Україну п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та запустила 187 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

Про це повідомляє командування Повітряних сили ЗСУ.

Ракетна та дронова атака на Україну

Так, окупанти запустили балістику з Курська, Таганрога та Брянська, а дрони загарбники пускали з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, та населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Зараз дивляться

Станом на 14:30 Повітряні сили підтвердили збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного дрона на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни. Повітряний напад російського ворога відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.