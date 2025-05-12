Фотографувала воїнів ЗСУ в закладі харчування: на Донеччині викрили агентку РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала завербовану росіянами агентку, яка передавала окупантам інформацію про українських військових у Слов’янську та Краматорську Донецької області.

Затримання агентки РФ у Донецькій області: що відомо

Як встановили правоохоронці, агенткою російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) понад півтора року була жителька Слов’янська.

Ще у квітні 2023 року жінку завербувала співробітниця Смоленського військового шпиталю Міністерства оборони РФ, яка має зв’язки з представниками військової розвідки держави-агресора.

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Співпрацю фігурантці росіянка запропонувала, побачивши коментарі української зрадниці в одному з проросійських Telegram-каналів.

Завербована агентка до листопада 2024 року передавала спецслужбам РФ дані про локації особового складу і техніки українських військ у Краматорську та Слов’янську.

Передані фігуранткою координати ворог використовував для завдання ударів.

За даними слідства, фігурантка, працюючи в закладі харчування на Донеччині, фільмувала військових, які туди приходили.

Зловмисниця вдавала, що, йдучи на роботу, спілкується у відеочаті, а тим часом фотографувала воїнів ЗСУ та їхні автівки.

Потім розвіддані жінка надсилала своїй “зв’язковій” у месенджер.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки та затримали її за місцем проживання.

Під час обшуків у неї вилучили два мобільні телефони з доказами роботи на воєнну розвідку РФ.

Зловмисниці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та взяли під варту.

За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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