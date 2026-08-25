Російські війська вночі та вранці 25 серпня знову атакували українські міста та цивільну інфраструктуру.

У Києві уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку, на Дніпропетровщині під удар потрапив торговельно-розважальний центр, а в Запоріжжі росіяни застосували керовані авіабомби та ударні дрони.

На Одещині російський безпілотник атакував міжнародний пункт пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою, через що його роботу тимчасово зупинили.

Зараз дивляться

У Конотопі після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, агропідприємство та залізнична інфраструктура, постраждала дитина.

Тим часом у Росії повідомляли про вибухи поблизу двох нафтопереробних заводів.

Понад 50 країн ООН закликали Москву погодитися на повне й безумовне припинення вогню, а прем’єр Великої Британії Енді Бернем готується переконувати Дональда Трампа надати Україні додаткові ракети для Patriot.

Про ці та інші події ночі та ранку 25 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на ТРЦ на Дніпропетровщині

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району.

Унаслідок удару пожежі виникли як усередині будівлі ТРЦ, так і на території поруч. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

За даними ДСНС, пошкоджень зазнали внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру та вантажний автомобіль.

Кореспондент Суспільного з місця події також повідомляв про пожежу на автостоянці біля торговельного комплексу. Там загорілися дерев’яні піддони, а вогонь пошкодив причіп вантажівки.

Охоронець стоянки розповів, що після першого вибуху водії почали вивозити вантажівки з території. Приблизно через п’ять хвилин стався ще один удар, після якого на територію прилетів уламок і виникла пожежа.

За інформацією ДСНС, постраждалих унаслідок атаки немає.

Атака дронів на Київ

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено 16-поверховий житловий будинок.

На рівні 14-го поверху пошкоджені стіни та вибиті вікна. У ДСНС уточнили, що руйнувань зазнала одна з квартир.

Пожежі після падіння уламків не виникло.

Унаслідок атаки постраждала жінка. Медичну допомогу їй надали амбулаторно.

На місці працювали екстрені служби, а остаточні наслідки нічної атаки ще встановлюють.

Удар по пункту пропуску Виноградівка

У ніч проти 25 серпня російський ударний безпілотник атакував міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні України з Молдовою.

Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску. Після атаки на території виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.

Роботу Виноградівки тимчасово призупинили. Через пункт пропуску наразі не пропускають ані громадян, ані транспортні засоби.

У Державній митній службі також повідомили, що митні формальності у пункті Виноградівка – Вулкенешть поки не здійснюються.

Транспортні потоки перенаправляють до інших пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Молдовську сторону про ситуацію поінформували.

Удари РФ по Запоріжжю

Вдосвіта 25 серпня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Унаслідок ударів пошкоджена проїзна частина дороги, на відкритій території виникла пожежа, зафіксовані руйнування.

За попередньою інформацією, загинули двоє людей.

Ще напередодні ввечері, близько 23:45, росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Тоді пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та торговельні приміщення в одному з районів Запоріжжя.

Загалом за минулу добу російські війська завдали 873 удари по 46 населених пунктах Запорізької області.

За даними ОВА, зафіксовано 17 авіаційних ударів, 632 атаки безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами, два обстріли з РСЗВ та 222 артилерійські удари.

До обласної влади надійшло 64 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нічна атака на Конотоп

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Конотоп Сумської області.

Унаслідок удару постраждала 14-річна дівчинка.

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура міста. Знищено агропідприємство та житловий будинок однієї з родин, ще десятки будівель і споруд пошкоджені.

Окремо серйозно постраждала залізнична інфраструктура. Зруйновано ділянку залізничної колії та кілька об’єктів Укрзалізниці.

Після удару частина Конотопа також залишилася без газопостачання.

За даними місцевої влади, попри масштаб руйнувань, загиблих немає.

Наслідки удару по складу Червоного Хреста у Херсоні

Український Червоний Хрест повідомив про масштабні наслідки російської дронової атаки на склад організації у Херсоні, яка сталася ввечері 23 серпня.

Після влучання виникла пожежа, яка знищила та пошкодила гуманітарні запаси майже на 28 млн грн.

На складі зберігали обладнання і матеріали, необхідні для підготовки до осінньо-зимового періоду, а також резерви для швидкого реагування після російських обстрілів.

Серед знищеного та пошкодженого — матеріали для тимчасового перекриття пошкоджених будинків, медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори.

Також на складі перебувало обладнання для забезпечення людей водою та електроенергією й інша гуманітарна допомога.

Працівники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали.

Вибухи поблизу НПЗ у Росії

У ніч проти 25 серпня вибухи лунали одразу у двох російських регіонах — Ростовській області та Краснодарському краї.

Близько 02:10 OSINT-ресурси повідомили про ймовірний удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу.

Місцева влада Ростовської області ці повідомлення станом на ранок не коментувала.

Приблизно о 03:40 вибухи пролунали вже у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляли про атаку, після якої в районі Афіпського НПЗ виникла пожежа.

Чи зафіксовані пошкодження безпосередньо на території підприємства, наразі не відомо.

Влада Краснодарського краю також не повідомляла детальних наслідків нічної атаки та не уточнювала, якими засобами могли атакувати регіон.

Бернем переконуватиме Трампа надати Україні ракети Patriot

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні вирушити до США разом з іншими європейськими лідерами, щоб переконати Дональда Трампа надати Україні доступ до частини американських запасів ракет-перехоплювачів Patriot.

Про свої плани Бернем розповів після першого міжнародного візиту на посаді британського прем’єра, який він здійснив саме до України.

За його словами, після переговорів у Києві він краще розуміє, на чому союзникам потрібно зосередитися найближчими тижнями.

Головною проблемою залишається нестача ракет-перехоплювачів для Patriot, які потрібні Україні для захисту від російських балістичних ударів напередодні зими.

Бернем заявив, що має “дійсно великий оптимізм” щодо можливості знайти рішення.

Під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку європейські лідери також можуть провести нове засідання Коаліції охочих. Однією з центральних тем має стати забезпечення України засобами протиракетної оборони.

Велика Британія сама не експлуатує Patriot і не має запасів відповідних ракет, тому Бернем розраховує залучити США та інших партнерів, які мають такі системи.

Україна та Британія домовилися про партнерство у сфері ШІ

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 24 серпня підписали Спільну заяву про наміри щодо партнерства двох країн у сфері штучного інтелекту.

Документ підписали під час візиту Бернема до Києва у День Незалежності України.

Ця поїздка стала для нього першим закордонним візитом після вступу на посаду прем’єр-міністра.

Під час зустрічі Зеленський подякував Великій Британії за фінансову та військову підтримку України.

Бернем зі свого боку заявив, що британська підтримка залишатиметься незмінною, і наголосив, що Лондон буде поруч з Україною надалі.

Партнерство у сфері ШІ має стати ще одним напрямом двосторонньої співпраці поряд з оборонними, безпековими та технологічними проєктами.

Понад 50 країн ООН закликали Росію припинити вогонь

Понад 50 держав виступили зі спільною заявою із закликом до Росії погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню в Україні.

Документ перед засіданням Ради Безпеки ООН зачитав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У заяві наголошується, що повномасштабне російське вторгнення є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

Окремо держави звернули увагу на зростання кількості жертв серед мирного населення. За наведеними даними, минулий місяць став найсмертоноснішим для цивільних в Україні з березня 2022 року.

Підписанти також засудили атаки Росії на українське судноплавство та портову інфраструктуру в Чорному морі, наголосивши на ризиках для глобальної продовольчої безпеки.

Країни закликали Москву повернутися до переговорів щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру і підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

До заяви приєдналися всі країни ЄС, а також Австралія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та низка інших держав.

Ірину Мудру взяли під варту із заставою

Вищий антикорупційний суд 25 серпня обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій.

НАБУ та САП підозрюють її в участі у злочинній організації.

Суд постановив взяти Мудру під варту на 60 днів, водночас визначивши альтернативу у вигляді застави розміром 20 млн грн.

Під час засідання прокурори представляли матеріали слідства, зокрема записи розмов фігурантів справи.

Захист наполягав, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, не підтверджуються поведінкою Мудрої.

Сама підозрювана просила суд не застосовувати до неї тримання під вартою. Вона заявляла про готовність здати документи для виїзду за кордон, носити електронний браслет і внести заставу, якщо її розмір відповідатиме її майновому стану.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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