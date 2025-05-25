Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ під час атаки на Житомирську область вбила трьох дітей
Нічна атака на Житомирську область забрала життя трьох дітей.
Нічна атака на Житомирську область 25 травня: що відомо
Під час нічної атаки на Житомирську область 25 травня пошкоджено та зруйновано понад 30 житлових будинків (як приватних, так і багатоповерхових), а також близько 40 господарських споруд.
Загинули діти віком вісім, 12 та 17 років.
Зараз дивляться
11 дорослих та одна дитина постраждали.
Наразі вони перебувають у лікарні.
До слова, вісьмох людей рятувальники діставали з-під завалів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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