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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ під час атаки на Житомирську область вбила трьох дітей

Атака на Житомирську область 25 травня 2025

Нічна атака на Житомирську область забрала життя трьох дітей.

Нічна атака на Житомирську область 25 травня: що відомо

Під час нічної атаки на Житомирську область 25 травня пошкоджено та зруйновано понад 30 житлових будинків (як приватних, так і багатоповерхових), а також близько 40 господарських споруд.

Загинули діти віком вісім, 12 та 17 років.

Зараз дивляться

11 дорослих та одна дитина постраждали.

Наразі вони перебувають у лікарні.

До слова, вісьмох людей рятувальники діставали з-під завалів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Житомирська область
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