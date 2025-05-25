РФ під час атаки на Житомирську область вбила трьох дітей

Нічна атака на Житомирську область забрала життя трьох дітей.

Нічна атака на Житомирську область 25 травня: що відомо

Під час нічної атаки на Житомирську область 25 травня пошкоджено та зруйновано понад 30 житлових будинків (як приватних, так і багатоповерхових), а також близько 40 господарських споруд.

Загинули діти віком вісім, 12 та 17 років.

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11 дорослих та одна дитина постраждали.

Наразі вони перебувають у лікарні.

До слова, вісьмох людей рятувальники діставали з-під завалів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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