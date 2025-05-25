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Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

РФ во время атаки на Житомирскую область убила троих детей

Атака на Житомирську область 25 травня 2025

Ночная атака на Житомирскую область унесла жизни троих детей.

Ночная атака на Житомирскую область 25 мая: что известно

Во время ночной атаки на Житомирскую область 25 мая повреждены и разрушены более 30 жилых домов (как частных, так и многоэтажных), а также около 40 хозяйственных построек.

Погибли дети в возрасте восьми, 12 и 17 лет.

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11 взрослых и один ребенок пострадали.

В настоящее время они находятся в больнице.

К слову, восемь человек спасатели доставали из-под завалов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Житомирская область
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