Татьяна Забожко, редактор ленты
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РФ во время атаки на Житомирскую область убила троих детей
Ночная атака на Житомирскую область унесла жизни троих детей.
Ночная атака на Житомирскую область 25 мая: что известно
Во время ночной атаки на Житомирскую область 25 мая повреждены и разрушены более 30 жилых домов (как частных, так и многоэтажных), а также около 40 хозяйственных построек.
Погибли дети в возрасте восьми, 12 и 17 лет.
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11 взрослых и один ребенок пострадали.
В настоящее время они находятся в больнице.
К слову, восемь человек спасатели доставали из-под завалов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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