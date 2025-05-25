РФ во время атаки на Житомирскую область убила троих детей

Ночная атака на Житомирскую область унесла жизни троих детей.

Ночная атака на Житомирскую область 25 мая: что известно

Во время ночной атаки на Житомирскую область 25 мая повреждены и разрушены более 30 жилых домов (как частных, так и многоэтажных), а также около 40 хозяйственных построек.

Погибли дети в возрасте восьми, 12 и 17 лет.

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11 взрослых и один ребенок пострадали.

В настоящее время они находятся в больнице.

К слову, восемь человек спасатели доставали из-под завалов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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