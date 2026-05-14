В Україні структура військового резерву людських ресурсів затверджена постановою №741.

Факти ICTV дізнавалися, хто входить у військовий резерв України та як він формується.

Що таке військовий резерв України

Відповідно до постанови, військовий резерв людських ресурсів складається з наступних категорій:

Резервісти, які на добровільних засадах уклали контракт з ЗСУ та зараховані до військового оперативного резерву.

Військовозобов’язані, які знаходяться на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тобто це люди, які стали на військовий облік.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється на оперативний та мобілізаційний резерви. Оперативний резерв включає бойовий резерв, який складається з осіб з досвідом у бойових діях, учасників антитерористичних операцій або працівників органів військового управління та підрозділів Збройних Сил України.

Також до військового оперативного резерву входить резерв нарощування, що охоплює резервістів та військовозобов’язаних з досвідом участі в бойових діях або базової загальновійськової підготовки.

З кого складається мобілізаційний резерв України

Основне завдання мобілізаційного резерву – це доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань у разі оголошення мобілізації.

Відповідно до постанови, мобілізаційний резерв включає:

Військовозобов’язаних, які призначені для навчання у навчальних частинах (центрах), вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти Збройних Сил, інших утворених військових формувань згідно з законодавством України, а також в правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки України, розвідувальних органах України та Державній службі спеціального зв’язку, з метою підготовки (перепідготовки) військовослужбовців за відповідними військовими спеціальностями та іншими спеціальностями для подальшого використання їх у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених військових формувань, а також в правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки України, розвідувальних органах України та Державній службі спеціального зв’язку.

військовозобов’язаних, які не внесені до військового оперативного резерву.

Мобілізаційний резерв в Україні: скільки становить

Аналітики Texty оцінили, яким нині може бути мобілізаційний резерв України. За результатами математичного моделювання, з імовірністю 90% його обсяг перебуває у межах від 2,8 до 4,9 млн осіб.

Дослідники нагадали, що ще рік тому проводили окремий аналіз, у якому припускали, що Україна потенційно здатна мобілізувати близько 5 млн чоловіків. Водночас вони зазначають, що українська статистика, на якій базувалися попередні підрахунки, не завжди містить достатньо точні дані. Крім того, за останній рік демографічна та міграційна ситуація помітно змінилася.

Для нової оцінки використовували методи математичного моделювання, які дозволяють працювати навіть із неповними або приблизними статистичними показниками. Замість конкретної цифри аналітики застосовували діапазони значень.

Зокрема, загальну кількість чоловіків в Україні оцінюють у межах 9–11 млн осіб. Водночас кількість чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, за різними оцінками становить від 300 тис. до 600 тис.

У Texty пояснюють, що такого масиву даних достатньо для розрахунку орієнтовного мобілізаційного ресурсу. Однак результатом подібного аналізу є не точне число, а ймовірнісний розподіл, який показує найбільш реалістичний діапазон можливих оцінок.

