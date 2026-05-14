Цієї ночі РФ завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни, використавши весь спектр наявних засобів.

Атака на Україну 14 травня: Ігнат розповів деталі

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, РФ, вочевидь, використала “перемир’я” для того, щоб накопичити засоби повітряного нападу.

– Противник атакує великою кількістю вже яку добу. Про це говорили багато напередодні, після так званого перемир’я. Вони його використали, вочевидь, для того щоб накопичити засоби та вдарити ними, не зупиняючись – сказав Ігнат.

Він зауважив, що після вчорашнього вечірнього удару була коротка пауза, проте її було замало для відпочинку та перегрупування особового складу та техніки. Проте у такому режимі Повітряні сили працювали вже неодноразово.

– Тому і фізична втома дається взнаки, і перевантаження техніки, витрата певних боєприпасів. Зрозуміло, що на це все потрібен час. Проте велика кількість цілей цієї ночі була збита. Переживаємо зараз найбільші удари, які були за час повномасштабного вторгнення, із застосуванням крилатих, балістичних ракет та дронів різних типів, – зауважив речник.

Сьогодні, окрім Гербер, Італмасів та Шахедів, РФ використала й реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси Бандероль, тобто весь спектр засобів, які в неї є.

– Особливість удару зрозуміла. Ми бачимо картину руйнувань цивільних будинків, є жертви, на жаль, у столиці. Саме столиця стала об’єктом удару. Противник зазнавий хоче уразити серце країни, досягти якихось власних цілей і на інформаційному фоні, тобто показати, що вони не збираються йти на поступки тощо, – зазначив Ігнат.

Він зауважив, що сьогодні Сили оборони відпрацювали максимально як могли.

– Звісно, хотілося б збити більше засобів, але збито/подавлено 693 цілі. Серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Це доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет не вдалося перехопити системою Patriot. Якщо вчора були складні погодні умови і величезна кількість дронів з різних напрямків, то сьогодні ця вся кількість полетіла в одне місце. На жаль, неможливо збивати таку велику кількість обмеженою кількістю засобів, – розповів речник.

Ігнат пояснив, що ворог також добре знає, яку проблему сьогодні має наша протиповітряна оборона, але на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів.

– От сьогодні система Patriot працювала, певну кількість ракет було витрачено. Зрозуміло, що їх треба відновити, щоб убезпечитись від наступної балістичної атаки. У нас є потреба й у наземних комплексах. Ця робота ведеться постійно. Ми не можемо зараз озвучувати, який у нас є запас. Але потреба є завжди, – додав речник.

Тому, зауважив Ігнат, Україна розраховує, що наші партнери продовжать постачання ракет проти балістики для захисту від російської агресії.

Фото: Медіа Центр Україна

