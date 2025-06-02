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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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РФ двічі вгатила по підрозділу ДСНС у Нікополі: серед поранених – водій швидкої

удар по Нікополю
Фото: ДСНС

Російські війська вдарили по підрозділу рятувальників ДСНС у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Також під ударом була й Марганецька громада.

Про це повідомили у ДСНС.

Удар по рятувальниках у Нікополі: що відомо

Від російського удару побило вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники. Поранень дістали двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків.

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Коли прибула швидка допомога, ворог завдав повторного удару, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця свого розташування.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок російських обстрілів постраждали троє чоловіків: 68, 51 та 72 років. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені медзаклад, пожежна частина, магазин. Зачепило й лінію електропередачі. Ворог гатив по Дніпропетровщині дронами-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ДСНС

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