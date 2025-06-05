У лікарні померли двоє поранених після удару по полігону на Полтавщині
У лікарні померли двоє поранених, що постраждали під час удару по полігону на Полтавщині напередодні, 4 червня.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
– За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять загиблим, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Удар по полігону у Полтаві
Нагадаємо, 4 червня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, розташованому на території Полтавської області.
Внаслідок цілеспрямованого удару не минулося без постраждалих, повідомили у Сухопутних військах. Однак кількості травмованих там не називали.
З метою визначення точних обставин атаки та рівня завданої шкоди створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення перевірки.