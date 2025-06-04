Вибухи у Харкові: під ударом РФ опинився Слобідський район
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову в ніч проти 5 червня.
Вибухи у Харкові в ніч на 5 червня – які наслідки
Як повідомив міський глава Ігор Терехов, у Харкові під ракетним ударом опинився Слобідський район.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило, заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Станом на ранок 4 червня, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
Як повідомили в ОВА, внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинуло дві людини, постраждало п’ятеро осіб.
Зокрема, тоді російські війська атакували двома ракетами та дев’ятьма БпЛА Новобаварський район Харкова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов