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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Харкові: під ударом РФ опинився Слобідський район

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову в ніч проти 5 червня.

Вибухи у Харкові в ніч на 5 червня – які наслідки

Як повідомив міський глава Ігор Терехов, у Харкові під ракетним ударом опинився Слобідський район.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило, заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Станом на ранок 4 червня, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Як повідомили в ОВА, внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинуло дві людини, постраждало п’ятеро осіб.

Зокрема, тоді російські війська атакували двома ракетами та дев’ятьма БпЛА Новобаварський район Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

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