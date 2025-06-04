Взрывы в Харькове: под ударом РФ оказался Слободской район

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову в ночь на 5 июня.

Взрывы в Харькове в ночь на 5 июня — какие последствия

Как сообщил городской глава Игорь Терехов, в Харькове под ракетным ударом оказался Слободской район.

Информации о пострадавших пока не поступало, заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По состоянию на утро 4 июня, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщили в ОВА, в результате российских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, пострадали пять людей.

В частности, тогда российские войска атаковали двумя ракетами и девятью БпЛА Новобаварский район Харькова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

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