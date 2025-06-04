Взрывы в Харькове: под ударом РФ оказался Слободской район
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову в ночь на 5 июня.
Взрывы в Харькове в ночь на 5 июня — какие последствия
Как сообщил городской глава Игорь Терехов, в Харькове под ракетным ударом оказался Слободской район.
Информации о пострадавших пока не поступало, заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По состоянию на утро 4 июня, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Как сообщили в ОВА, в результате российских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, пострадали пять людей.
В частности, тогда российские войска атаковали двумя ракетами и девятью БпЛА Новобаварский район Харькова.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов