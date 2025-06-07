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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Обстріл Харкова 7 червня: на підприємстві під завалами шукають шістьох працівників

рятувальники ДСНС
Фото: ДСНС

На території підприємства в Київському районі Харкова, яке вночі 7 червня зазнало ворожого удару, можуть бути заблоковані шість його працівників.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Обстріл Харкова: що відомо про удар по підприємству

Шестеро співробітників харківського підприємства можуть наразі перебувати під завалами, оскільки зв’язок із ними відсутній.

Зараз дивляться

Триває пошуково-рятувальна операція.

Раніше повідомлялося, що під час комбінованої атаки РФ на Харків вночі 7 червня внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа на цивільному підприємстві.

Її площа сягала 10 тис. кв. м – це чотири цехи.

За останніми даними, сьогодні в Харкові загинули троє людей, поранено 21, серед них – 1,5-місячний хлопчик і 14-річна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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