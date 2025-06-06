Атака по Україні довела значні втрати авіації РФ, яка завантажила на Ту-95МС та Ту-160 майже повний боєкомплект Х-101

Спроба російських окупантів показати помсту за спецоперацію Павутина лише довела високі втрати стратегічної авіації РФ, якій вдалося підняти лише сім стратегічних бомбардувальників, завантажених ледь не до максимуму.

Як атака по Україні довела втрати стратегічної авіації РФ

Як стало відомо Defense Express з власних джерел, російські війська змогли залучити до удару по Україні лише п’ять Ту-95МС та два Ту-160.

Але якщо раніше кожен з винищувачів ніс по 1-3 ракет, то під час атаки у ніч проти 6 червня росіяни зарядили їх майже по максимуму для забезпечення потужності залпу – в середньому по п’ять ракет на літак, стверджують у виданні.

Зараз дивляться

– Це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає десь на території РФ. Ворог, скоріш за все, запустив понад 36 Х-101, але не всі долетіли, – йдеться у повідомленні.

Журналісти звернули увагу, що востаннє таке фіксувалося 26 серпня 2024 року – це був на той час найбільший комбінований удар, в якому росіяни застосували щонайменше 127 ракет. Тоді 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 6 червня армія РФ випустила 46 ракет загалом для атаки на Україну.

Водночас практика використання ракетоносіїв з мінімальною кількістю ракет пов’язувалась з наміром Росії зменшити навантаження на літаки та продовжити терміни їхньої експлуатації, зазначили журналісти.

Чому РФ застосувала Ту-160 для атаки 6 червня

Крім цього, обмежено використовуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 з метою збереження.

Раніше росіяни застосовували ці винищувачі ледь на раз на півроку-рік, проте у ніч на 6 червня – це було друге поспіль використання Ту-160.

Тепер хронологія публічного бойового застосування цих бомбардувальників така: 18 травня 2023 року, 17 листопада 2024 року, 26 травня та 6 червня 2025 року.

У виданні стверджують, що повторне залучення цих літаків до удару лише через 10 днів – це ще один маркер того, що росіяни намагалися забезпечити потужність свого залпу, попри нещодавні втрати.

Якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, не проглядається у короткостроковій перспективі, зазначили журналісти.

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