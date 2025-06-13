У ДТП у Франції загинули троє українців, двоє – у критичному стані – Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував трагічну автокатастрофу у Франції, в якій постраждали громадяни України, зокрема діти, які поверталися додому після участі в освітній програмі обміну.
Смертельне ДТП у Франції: загинули троє українців
– Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей, – написав Зеленський.
Унаслідок трагедії загинули четверо дорослих, серед яких троє – українці. Ще двоє людей перебувають у критичному стані. Щодо дітей, які перебували в автобусі, відомо, що вони зазнали поранень середньої та легкої тяжкості.
Президент повідомив, що Міністерство закордонних справ оперативно направило до місця події групу дипломатичних працівників і консулів.
– МЗС України негайно направило до місця події команду наших дипломатів і консулів на чолі з послом України у Франції. Вони надають сприяння нашим громадянам і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події, – зазначив глава держави.
Для ліквідації наслідків аварії було залучено понад 50 працівників рятувальних служб. Франція надає активну допомогу у подоланні наслідків трагедії.
Координація дій на місці забезпечується за участі офісу президента Франції Еммануеля Макрона, антикризового центру французького МЗС, а також органів місцевої влади.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман. У салоні пасажирського автобуса перебували громадяни України. Унаслідок аварії загинуло четверо людей, ще понад тридцять отримали травми різного ступеня тяжкості.