В ДТП во Франции погибли трое украинцев, двое – в критическом состоянии — Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал трагическую автокатастрофу во Франции, в которой пострадали граждане Украины, в частности дети, которые возвращались домой после участия в образовательной программе обмена.

Смертельное ДТП во Франции: погибли трое украинцев

— Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей, — написал Зеленский.

В результате трагедии погибли четверо взрослых, среди которых трое — украинцы. Еще двое человек находятся в критическом состоянии.

Относительно детей, которые находились в автобусе, известно, что они получили ранения средней и легкой тяжести.

Сейчас смотрят

Президент сообщил, что Министерство иностранных дел оперативно направило к месту происшествия группу дипломатических работников и консулов.

— МИД Украины немедленно направило к месту происшествия команду наших дипломатов и консулов во главе с послом Украины во Франции. Они оказывают содействие нашим гражданам и поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия, – отметил глава государства.

Для ликвидации последствий аварии было привлечено более 50 сотрудников спасательных служб. Франция оказывает активную помощь в преодолении последствий трагедии.

Координация действий на месте обеспечивается при участии офиса президента Франции Эммануэля Макрона, антикризисного центра французского МИД, а также органов местной власти.

Напомним, смертельное ДТП произошло во французском департаменте Сарт, недалеко от города Ле Ман. В салоне пассажирского автобуса находились граждане Украины. В результате аварии погибли четыре человека, еще более тридцати получили травмы различной степени тяжести.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.