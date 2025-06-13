Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

У Франції пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та постраждалі

ДТП у Франції з українцями
Автобус з українцями потрапив у ДТП біля французького міста Ле Ман 13 червня 2025 року. Фото: Getty Images
ДТП у Франції з українцями
Автобус з українцями потрапив у ДТП біля французького міста Ле Ман 13 червня 2025 року. Фото: Getty Images
ДТП у Франції з українцями
ДТП у Франції з українцями

У французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У транспортному засобі перебували українці.

ДТП у Франції з українцями 13 червня – що відомо

Як повідомляє посольство України у Франції, ДТП відбулася близько 13:00 у п’ятницю, 13 червня.

– Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса, в якому перебували громадяни України – дорослі та діти, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, серед пасажирів є постраждалі.

Зараз дивляться

На місце події попрямували посол України у Франції Вадим Омельченко та працівники посольства.

У посольстві України у Франції наголосили, що перебувають на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин.

Як повідомляє Le Monde, внаслідок аварії автобуса, в якому перебували українці, на автомагістралі A81 у Сарті загинули четверо людей, а ще 11 осіб дістали серйозні травми, зазначила префектура департаменту.

У попередньому звіті префектури також повідомляється про 34 легких травмованих.

Аварія сталася на трасі Ренн-Ле-Ман поблизу міста Дегре, на 179-му кілометрі.

Очікується, що автостраду буде закрито в обох напрямках для полегшення евакуації та рятувальних операцій, йдеться у заяві.

На місце події прибуло близько 87 пожежників з SDIS (Департаментської пожежно-рятувальної служби) та 49 пожежних машин. На цей момент немає додаткової інформації про обставини аварії.

Читайте також
Загинули жінка та 3-річна дитина, а водій наклав на себе руки: подробиці ДТП на Харківщині
Загинули жінка та 3-річна дитина, а водій наклав на себе руки: подробиці ДТП на Харківщині

Фото: Getty Images

Пов'язані теми:

ДТПпосольстваУкраїнціФранція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь