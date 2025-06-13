У Франції пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та постраждалі
У французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У транспортному засобі перебували українці.
ДТП у Франції з українцями 13 червня – що відомо
Як повідомляє посольство України у Франції, ДТП відбулася близько 13:00 у п’ятницю, 13 червня.
– Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса, в якому перебували громадяни України – дорослі та діти, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, серед пасажирів є постраждалі.
На місце події попрямували посол України у Франції Вадим Омельченко та працівники посольства.
У посольстві України у Франції наголосили, що перебувають на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин.
Sarthe : 87 pompiers mobilisés sur l’accident de car de l’A81 à Degré, indique la préfecture dans un communiqué pic.twitter.com/zeqeneXVlX
— ici Maine (@icimaine) June 13, 2025
Як повідомляє Le Monde, внаслідок аварії автобуса, в якому перебували українці, на автомагістралі A81 у Сарті загинули четверо людей, а ще 11 осіб дістали серйозні травми, зазначила префектура департаменту.
У попередньому звіті префектури також повідомляється про 34 легких травмованих.
Аварія сталася на трасі Ренн-Ле-Ман поблизу міста Дегре, на 179-му кілометрі.
Очікується, що автостраду буде закрито в обох напрямках для полегшення евакуації та рятувальних операцій, йдеться у заяві.
На місце події прибуло близько 87 пожежників з SDIS (Департаментської пожежно-рятувальної служби) та 49 пожежних машин. На цей момент немає додаткової інформації про обставини аварії.