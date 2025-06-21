Вибухи у Кременчуці: є прямі влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури

Нічні вибухи у Кременчуці сьогодні, 21 червня, завершилися прямими влучаннями по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Одна людина постраждала.

Вибухи у Кременчуці сьогодні, 21 червня: що відомо

Вибухи у Кременчуці сьогодні, 21 червня, почали лунати, щойно до міста в Полтавській області дісталися запущені ворогом повітряні цілі.

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Так, о пів на другу ночі оборонці неба фіксували кілька груп ударних дронів у напрямку Кременчука.

Далі Повітряні сили ЗСУ неодноразово повідомляли, що до міста прямують ракети.

Після того, як відгриміли вибухи у Кременчуці сьогодні вночі, в. о. очільника обласної військової адміністрації Володимир Когут зазначив, що ворог укотре здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Більшість засобів ураження, наголошує в. о. керівника ОВА, було збито силами та засобами протиповітряної оборони.

У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури, а також на відкритих територіях.

Наразі підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над ліквідацією наслідків.

Одна людина унаслідок вибухів у Кременчуці та районі дістала травми середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Когут

Фото: Сили оборони Півдня України

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